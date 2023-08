Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut instituțiilor abilitate sa aplice legea cu strictețe oriunde se gasesc nereguli și sa ia masuri ferme in cazul controalelor desfașurate la nivel național dupa exploziile de la Crevedia.

- Rares Hopinca, prefectul Capitalei, a anunțat, miercuri, 9 august, pe Facebook, ca a verificat mai multe locuri de joaca din oras și a constatat mai multe nereguli. Pentru a fi luate masuri astfel incat sa nu se mai repete incidente precum cel in care o fetita s-a electrocutat intr-un parc din sectorul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca saptamana viitoare se va convoca Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a modifica Legea pensiilor speciale in acord cu obiectiile CCR. Citește și: Adolescenta de 17 ani, impușcata in cap de fratele ei ”Saptamana viitoare vom convoca Parlamentul in sesiune…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar care cuprinde 50 de masuri. Seful Executivului a avut, miercuri, o intalnire de lucru cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la sediul ministerului. „Am avut o…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca a gasit aproape 6 miliarde de lei pentru buget, identificand „zeci de masuri” prin care sa reduca cheltuielile statului, dar și prin actualizarea redevențelor cu rata inflației. In plus, 6 miliarde ar urma sa vina dupa eliminarea unor excepții fiscale, insa nu a precizat…

- Premierul Marcel Ciolacu și miniștrii analizeaza un plan de masuri prin care sa reduca deficitul bugetar, dar și cheltuilelile statului. In prezent, se discuta pe un Plan cu 16 masuri prin care vor fi desființate posturi in sistemul bugetar. Spre exemplu, numarul de funcții de conducere va fi redus…

- Premierul Marcel Ciolacu va cere desființarea a 200 de mii de posturi bugetare neocupate. Acest lucru va duce la o economie directa și indirecta a cheltuielilor statului de cel puțin 8 miliarde de lei pe an. Economia directa va rezulta din faptul ca posturile vacante erau bugetate, iar eliminarea lor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri legat de scaderea pretului la produsele alimentare de baza ca nu isi doreste implementarea unui act normativ, ci „un acord” pe care sa il faca pana la sfarsitul anului. „Lasati-ne sa terminam toate discutiile din interior si vom veni cu solutia. Eu imi doresc…