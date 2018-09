Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 40 de ani a murit sambata dupa ce a fost prins intr-un zdrobitor de struguri, la combinatul viticol din comuna Vernesti, judetul Buzau.Potrivit unor surse judiciare, barbatul, din comuna buzoiana Niscov, era de profesie tractorist si a cazut din motive inca necunoscute…

- In luna august 2018, Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau, in baza prevederilor art. 19 din Legea nr.108/1999 - pentru infiintarea si organizarea INSPECTIEI MUNCII, republicata, si a H.G. nr. 488/2017 - cu modificarile si completarile ulterioare, a efectuat actiuni de control avand ca obiectiv verificarea…

- Munca la negru se practica in continuare, in Argeș. Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Argeș a prezentat bilanțul activitații de control pe luna iulie. Potrivit reprezentanților ITM Argeș, in luna iulie, in domeniul relațiilor de munca s-au efectuat un numar de 116 de controale, iar la 24 de angajatori…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau a efectuat actiuni de control in luna iulie 2018 avand ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile legislatiei in vigoare in domeniul relatiilor de munca. Astfel, s-au efectuat 126 controale la agenti economici din județ, in urma carora…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau in baza prevederilor art.19 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea INSPECTIEI MUNCII, republicata si a HG nr. 488/2017 - cu modificarile si completarile ulterioare, a efectuat actiuni de control in luna iulie 2018 avand ca obiectiv verificarea…

- Inspectorii de munca buzoieni au verificat, in iulie, 30 de angajatori, iar in perioada urmatoare vor intensifica acțiunile de control și informare privind bunele practici in aplicarea reglementarilor SSM. In cadrul Campaniei Naționale „O zi pe saptamana ”, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)…

- In cursul lunii iunie, inspectorii de munca din cadrul ITM Satu Mare au efectuat 159 de controale, din care 95 in domeniul relațiilor de munca și 64 de controale in domeniul securitații și sanatații in munca, fiind constatate 211 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au dispus in anexele proceselor…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau in baza prevederilor art.19 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea INSPECTIEI MUNCII, republicata si a HG nr. 488/2017 - cu modificarile si completarile ulterioare, a efectuat actiuni de control in luna iunie 2018 avand ca obiectiv verificarea…