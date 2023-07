Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vreme instabila valabila luni, 3 iulie, intre orele 12.00 și 21.00, in 13 județe din Carpații Orientali și de Curbura, sudul Moldovei, nordul Munteniei și Dobrogea. Dupa ploi, meteorologii anunța zile caniculare pana la…

- Un nou cutremur mediu, de 4,2 grade pe scara Richter, s-a produs marți dimineața, 20 iunie, la ora 01:45, in județul Buzau, zona seismica Vrancea. Și in Dobrogea a fost inregistrat, marți, la ora 5:34, un seism slab, cu magnitudinea 2,7, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul…

- In data de 9 iunie 2023, site-ul instituției Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro a fost ținta unui atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), fiind aproximativ 3,6 milioane de cereri de accesare din țari precum: Thailanda, Hong Kong, China, India, Korea de Sud, Bangladesh, SUA, Brazilia,…

- Eveniment Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost ținta unui atac cibernetic / Conform calendarului, teleormanenii se vor putea inscrie maine, incepand cu ora 10.00 iunie 13, 2023 09:33 In data de 9 iunie 2023, site-ul instituției Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro a fost ținta unui…

- Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat, luni, ca in 9 iunie site-ul institutiei, , a fost tinta unui atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), fiind aproximativ 3,6 milioane de cereri de accesare din tari precum: Thailanda, Hong Kong, China, India, Korea de Sud, Bangladesh, SUA, Brazilia,…

- Ca și pentru celelalte zone, și pentru zona sud-est, bugetul de 212 milioane de lei al programului Casa Verde Fotovoltaice s-a epuizat in doar sase minute. Au fost inscrise in programul AFM peste 10.500 de dosare din judetele Braila, Buzau, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea. Citește și: Urs impușcat…

- Fondurile programului „Casa Verde Fotovoltaice” alocate Regiunii Nord-Est s-au epuizat in 5 minute. Inscrierile pentru Regiunea Nord-Est, in Programul „Casa Verde Fotovoltaice”, s-au incheiat in primele cinci minute de la deschiderea sesiunii de finantare. Anuntul a fost facut luni de Administratia…

- Echipa de rugby tag gimnaziu de la Scoala Gimnaziala „Invatator Gheorghe Asanache” din Bordesti, este din nou campioana, de data aceasta zonala și va merge sa reprezinte zona de Sud – Est a Romaniei (județele Galați, Braila, Buzau, Constanța, Tulcea și Vrancea) la faza finala pe țara. Elevii de la Bordești…