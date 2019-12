Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii va avea anul viitor un plan de control astfel incat sa desfasoare o activitate alerta pe teren pentru depistarea muncii la negru, in contextul in care nu este normal ca Guvernul sa impoziteze oamenii pentru bani pe care acestia nu ii castiga, a declarat ministrul Muncii, Violeta…

- Situatia in care se afla angajatii de la Inspectia Muncii (IM) si inspectoratele teritoriale de munca (ITM), care au primit salariile diminuate, a aparut atat din cauza dezinteresului manifestat de conducerea institutiei, cat si din neatentia angajatilor din aparatul central al Ministerului Muncii si…

- Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca nu mai au fonduri pentru plata salariilor aferente lunii noiembrie. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, in cadrul sedintei de Guvern de vineri. Situatia ar fi fost creata de plata restantelor rezultate din litigii intre…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat joi, intr-o conferința de presa despre situația intarzierilor dosarelor de recalculare a pensiilor, ca cele mai mari probleme sunt in județele Alba și București și ca ea „inclina” sa creada ca a fost o strategie PSD de intarziere a recalcularii pensiilor…

- Meteorologii au emis, joi seara, o avertizare Cod galben de vant puternic, valabila in București pana la ora 23.00.Citește și: VIDEO Gest fara precedent la Guvern: Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a venit in conferința de presa cu un mesaj-protest Potrivit Administrației Naționale…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 14 octombrie – 1 noiembrie 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 6.950.150 de lei, adica 1.460.116 euro. Au fost depistate 469 de persoane care desfașurau munca fara forme legale, dintre acestea 124 erau din județul…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, s-a deplasat astazi la sediul Casei Locale de Pensii Sector 6, București, in urma sesizarilor primite privind intarzierile in calcularea pensiilor.