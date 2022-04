Stiri pe aceeasi tema

- ITM Cluj a desfașurat, in perioada 05-08 aprilie 2022, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata și verificarea modului in care se respecta dispozițiile legale in domeniul securitații și sanatații in munca la angajatorii…

- In perioada 10.03-16.03.2022 s-a desfașurat la nivelul județului Alba, Campania Naționala de identificare și sancționare a muncii nedeclarate și privind verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul relațiilor de munca, al securitații și sanatații in munca a lucratorilor din sectorul distribuției…

- Inspectorii de munca au aplicat 145 de amenzi, in valoare de 612.800 lei, in cele trei zile de verificari la statiile de carburanti. „874 de controale au fost efectuate de inspectorii de munca in cele trei zile scurse de la debutul campaniei nationale de control la statiile de carburanti. Au fost acordate…

- 874 de controale au fost efectuate de inspectorii de munca in cele trei zile scurse de la debutul campaniei nationale de control la statiile de carburanti, anunta secretarul de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Cristian Vasilcoiu.Au fost acordate peste 600 de amenzi. 874 de controale…

- Inspectia Muncii a efectuat, in perioada 3 – 27 ianuarie 2022, un numar de 5.079 de controale in domeniul relatiilor de munca, pentru depistarea muncii nedeclarate, in urma carora a aplicat amenzi de aproape 5,4 milioane de lei, conform unei postari pe pagina de Facebook a institutiei, preluata de Agerpres.…

- Inspectia Muncii a efectuat, in perioada 3 - 27 ianuarie 2022, un numar de 5.079 de controale in domeniul relatiilor de munca, pentru depistarea muncii nedeclarate, in urma carora a aplicat amenzi de aproape 5,4 milioane de lei, conform unei postari pe pagina de Facebook a institutiei, conform Agerpres.…

- Pe parcursul lunii ianuarie , inspectorii de munca din cadrul Serviciului Securitate și Sanatate in Munca au efectuat un numar de 47 de controale, in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse in perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind…

- Raport al ITM Alba pentru anul 2021: Amenzi in valoare de peste 2.000.000 de lei aplicate de catre inspectori Raport al ITM Alba pentru anul 2021: Amenzi in valoare de peste 2.000.000 de lei aplicate de catre inspectori In conformitate cu actiunile si obiectivele stabilite in Programul cadru de actiuni…