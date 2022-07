Controale ITM Alba la benzinării și pentru verificarea respectării măsurilor pe caniculă. Sancțiunile aplicate de inspectori Controale ITM Alba la benzinarii și pentru verificarea respectarii masurilor pe canicula. Sancțiunile aplicate de inspectori Inspectorii ITM Alba au aplicat peste 50 de avertismente in urma controalelor efectuate saptamana trecuta la firme din județ. Potrivit ITM Alba, in perioada 18-22 iulie 2022 a continuat desfașurarea Campaniei Naționale de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul relațiilor de munca și al securitații și sanatații in munca in sectorul stațiilor de carburanți […] Citește Controale ITM Alba la benzinarii și pentru verificarea respectarii masurilor pe canicula.… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca verifica, incepand de astazi, daca sunt respectate prevederile legale privind masurile ce trebuie aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor incadrate in munca. Canicula continua sa afecteze o mare parte din țara, iar Buzaul se afla, in zilele…

- ITM Alba: Doua persoane gasite la munca fara forme legale de angajare. Amenzi de 47.300 de lei și 50 avertismente, dupa controale Inspectorii ITM Alba au controlat zeci de angajatori din județ, in saptamana 4 – 8 iulie. In urma deficiențelor constatate, au fost aplicate amenzi de peste 47.000 de lei…

- ITM Alba: Amenda de 1.500 de lei și zeci de avertismente date de inspectorii de munca, dupa controale la firmele din județ Inspectorii ITM Alba au controlat zeci de angajatori din județ, in saptamana 27 iunie – 1 iulie. In urma deficiențelor constatate, a fost aplicata o amenda de 1.500 de lei și 47…

- Inspecția Muncii, prin ITM Constanța, va desfașura o campanie privind verificarea respectarii prevederilor legale de securitate si sanatate in munca, precum si verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca de catre agentii…

- ITM Alba: Amenzi de 9.000 de lei și zeci de avertismente date de inspectorii de munca, dupa controale la firme din județ Inspectorii de munca din Alba au dat trei amenzi in valoare totala de 9.000 de lei și 34 de avertismente in urma controalelor derulate saptamana trecuta la zeci de angajatori din…

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au efectuat, in luna mai, peste 150 de controale la angajatorii din judet, aplicand sanctiuni de aproximativ 760.000 lei pentru neregulile constatate, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa al ITM Gorj remis miercuri AGERPRES,…

- DSVSA Alba: 77 de acțiuni de control, in weekendul de 1 Mai. Ce au descoperit inspectorii și care este valoarea amenzilor aplicate Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au intreprins, in weekendul de 1 Mai, masuri pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și au derulat activitați…

- Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au intreprins, in weekendul de 1 Mai, masuri pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și au derulat activitați pentru protejarea drepturilor și intereselor consumatorilor. Verificarile au fost intensificate avand in vedere creșterea…