Controale IPJ în prima săptămână din acest an ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA CETAȚENILOR ​Rezultatele obținute de polițiști in ultimele 24 de ore in cadrul acțiunilor pentru siguranța cetațenilor. La data de 08 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au continuat acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Polițiștii au oprit pentru control 107 autovehicule, iar din cauza neregulilor descoperite, polițiștii au fost nevoiți sa aplice 31 de sancțiuni contravenționale conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și 4 sancțiuni contravenționale conform Legii 61/1991 pentru… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

