Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi intr-un TIR ce transporta lingouri de aluminiu, patruzeci de cetateni din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Politistii de frontiera de la punctul Nadlac II au depistat 72 de cetateni din Bangladesh, Nepal, India și Siria care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport.Potrivit Poliției de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad,…

- Politistii de frontiera de la punctul Nadlac II au depistat 72 de cetateni din Bangladesh, Nepal, India și Siria care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport. Potrivit Poliției de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad,…

- Cozi tot mai mari de mașini au inceput sa se formeze in aceasta dimineața, la majoritatea punctelor de trecere a frontierei dintre Romania și Ungaria. Blocajul este provocat de sistemul informatic al autoritaților de frontiera maghiare, care este momentan nefuncțional. Timpii de așteptare la Nadlac…

- Peste 120 de straini au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, in timp ce incercau sa iasa ilegal din Romania, prin judetul Arad, ascunzandu-se in cinci mijloace de transport, soferii acestora fiind cercetati pentru trafic de migranti, potrivit Agerpres.La Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 52 de cetateni straini din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport. „In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul…

- 44 de cetateni din diverse state au fost depistați, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport, transmite Poliția de Frontiera printr-un comunicat de presa. „La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- 23 de lucratori vamali si politisti de la cinci puncte de trecere a frontierei sunt anchetați intr-un dosar de corupție. Aceștia au fost prinși in flagrant de ofițeri ai Directiei Generale Anticoruptie si colaboratori ai anchetatorilor care au lucrat sub acoperire mai bine de un an, ca angajati ai unor…