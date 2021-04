Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 3-31 martie, efectivele de ordine publica au acționat pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul sistemelor de paza și securitate. Acțiunea a vizat modul in care sunt respectate normele referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor in…

- Verificari de amploare au loc, in acest weekend, pe Valea Prahovei și in alte puncte aglomerate din județ. Acțiunea coordonata de Prefectura vizeaza modul in care sunt respectate restricțiile impuse in aceasta perioada ( VEZI DETALII ).

- Pe parcursul lunii februarie, inspectorii de munca au efectuat un numar de 189 controale in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Avand in vedere contextul actual, generat de dinamica evoluției raspandirii virusului SARS-CoV-2 și ținand cont de faptul ca incepand cu data de 08 februarie a.c. elevii au reinceput sa mearga la școala, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu cei din cadrul Serviciului de Ordine…

- Actiune pentru prevenirea accidentelor. Amenzi in valoare de in valoare totala de 41.720 de lei.In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Serviciului Rutier si ai Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune, in intervalul orar 14.00 22.00, pe raza municipiului Constanta, pentru prevenirea…

- In ziua de 18 februarie, intre orele 07.00-14.00, Politia municipiului Vatra Dornei a organizat si executat o razie, angrenand efective din cadrul subunitatii, a Sectiei nr. 15 de Politie Rurala Vatra Dornei și a posturilor de politie comunale arondate, 3 ingineri silvici din cadrul Garzii Forestiere…

- Pe parcursul lunii decembrie, inspectorii de munca au efectuat un numar de 79 controale in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Peste 7.400 de amenzi, in valoare de aproape 1,4 milioane de lei, au fost acordate in ultimele 24 de ore pentru nerespectarea masurilor anti-COVID la nivel national, informeaza News.ro . Politia Romana anunta ca au fost realizate 74.886 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor…