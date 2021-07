Controale în trafic ale poliţiştilor de la Rutieră în punctele fierbinţi din Prahova V. S. Drumurile naționale de pe raza Prahovei, dar și unele drumuri județene pe care au loc foarte des accidente rutiere grave, au fost și ieri in atenția polițiștilor de la Rutiera. Intr-o acțiune care a vizat participanții la trafic de pe DN1B, DN1D și DJ 100B, polițiștii au instituit controale in comunele Valea Calugareasca, Ciorani și Fulga, primele doua pe drumuri naționale, iar al treilea – pe drumul județean de la intersecția Fulga-Draganești cu DN1D, unde s-au produs extrem de multe accidente in acest an. In cadrul verificarilor de ieri, au fost controlate peste 100 de autovehicule și,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

