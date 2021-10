Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Bacau a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județul Bacau au decedat 11 persoane din cauza COVID. Conform aceleeași surse, in județul Bacau, la ATI, azi la ora 9.00 erau internați 44 pacienți (20 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 3 Spital Moinești – structura in urgențe). In ceea ce privește…

- La data de 15 octombrie a.c., pe DN 2-E 85, in localitatea Nicolae Balcescu, un conducaror auto de 52 de ani, din județul Neamt, in timp ce conducea un autoturism pe Dn 2-E85, nu ar fi pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul condus de un tanar de 34 de ani, din județul Vrancea, intrand […]…

- O fetița de 13 ani și un baiat de 15 ani au murit, zilele trecute, dupa ce ar fi contactat COVID. Fetița era din mediul rural, iar baiatul invața la un colegiu din municipiul Bacau. Conform Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ), fetița de 13 ani nu s-a mai prezentat la cursuri din 4 octombrie pana pe…

- La data de 12 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu comisari din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bacau si inspectori din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor au desfasurat o actiune…

- Sambata, 2 octombrie 2021, s-a desfasurat sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau (C.J.S.U. Bacau), in sistem audio-conferinta, condusa de subprefectul cu atributii de prefect, Tudorita Lungu, in care a fost analizata situatia privind incidenta cumulata a cazurilor…

- Avand in vedere ca rata de incidența cumulata pe ultimele 14 zile a depașit 3 la 1000 de locuitori in opt localitați din județul Bacau, conform HGR 932/2021, privind privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cu modificarile și completarile ulterioare, se impune respectarea de noi…

- • aici, se pot obține și audiențe, putandu-se face inclusiv incarcarea online a documentelor ce țin de inceperea sau incheierea unor lucrari Bacauanii nemulțumiți din tot județul, dar și cei care au o problema de rezolvat, se pot adresa mai facil Consiliului Județean pe teme ce țin de atribuțiile instituției.…

- La data de 04 august a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor in domeniul achizitiilor publice/materialelor de constructii pe raza judetului Bacau. Astfel, politistii de la economic, cu sprijinul…