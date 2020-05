Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi, o serie de controale de amploare pe raza cartierului Grigorescu.”La data de 21 mai a.c., in intervalul 12.00 – 14.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj – Napoca, Secția 5 Poliție au desfașurat o acțiune preventiva in zonele principalelor obiective…

- In perioada 16 17 mai a.c., in intervalul orar 10.00 14.00, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat si desfasurat actiuni pentru prevenirea si combaterea faptelor de natura economica. In acest scop, politistii au verificat 23 de agenti economici din incinta…

In perioada 12-13 mai a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca acționeaza pentru creșterea gradului de siguranța rutiera in randul participanților la trafic și in...

- Peste 140 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 170.000 lei, au fost aplicate in ultimele 24 de ore de forțele de ordine din Bistrița-Nasaud, pentru nerespectarea restricțiilor de circulație. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului Bistrița-Nasaud, au fost angrenati in activitati specifice…

- Amenzi in valoare de peste 275.000 lei au fost aplicate de forțele de ordine, in ultimele 24 de ore, bistrițenilor care nu au respectat restricțiile de circulație, dar și pentru fapte de natura economica ori pentru tulburarea liniștii publice. Totodata, Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud atrage…

- Politistii maramureseni au organizat zilele trecute mai multe activitati specifice pentru prevenirea si combaterea delictelor din domeniul transportului, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. Astfel, incepand din data de 10 aprilie a.c. politistii Biroului de Combatere a Delictelor…

- Controale efectuate de polițiști pentru verificarea respectarii restricțiilor de circulație La data de 23 martie a.c., incepand cu ora 22:00, polițiștii vranceni au acționat in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din dispozitivul de ordine și siguranța publica, respectiv jandarmi din cadrul…

- CONTROALE amanunțite in piata agro-alimentara din Viseu de Sus! AMENZI pe banda rulanta Mai multe actiuni au fost derulate in perioada 06 – 08 martie pe raza judetului, politistii urmarind sa asigure un climat de ordine publica atat pe arterele de circulatie, cat si in targuri si piete agroalimentare.…