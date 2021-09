Stiri pe aceeasi tema

- O postare a Sindicatului Europol al polițiștilor atragea atenția in urma cu o zi despre faptul ca polițiștii de la ordine publica nu au cum sa verifice certificatele verzi, in localitațile unde acestea sunt obligatorii, dintr-un motiv foarte simplu: nu au dispozitive – tablete sau telefoane cu Android,…

- Decizia a fost luata in ședința de urgența de vineri seara de la Prefectura Capitalei.In total, sunt 40 de localitați in care ar trebui sa fie introdusa carantina de weekend, care ii va obliga pe romanii nevaccinați sa stea in case. Restricțiile ar fi trebuit sa intre in vigoare de ieri, dupa ce incidența…

- Sindicatul Europol semnaleaza ca politistii de ordine publica nu pot verifica certificatele verzi ale persoanelor, neavand in dotare telefoane de serviciu sau tablete cu sistem de operare Android. In plus, sindicalistii atrag atentia ca administratorii diferitor localuri nu au calitate de operatori…

- CNSU a aprobat miercuri o hotarare care prevede ca accesul la nunți, spectacole și in restaurante, dupa ce rata de infectare dintr-o localitate trece de 3, se va face doar in baza certificatul verde Covid. O aplicație realizata de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va verifica de acum codul…

- Polițiștii brașoveni au desfașurat sambata, 31 iulie, verificari privind respectarea masurilor anti-COVID-19, precum și controale pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in…

- Informatii privind certificatul digital COVID-19 Foto: www.facebook/Ro Vaccinare. Guverul a adoptat ieri o ordonanta de urgenta privind certificatul digital COVID, pe care urmeaza sa-l foloseasca cei care doresc sa calatoreasca în tarile din Uniunea Europeana. Termenul…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, marti seara, ca Guvernul a aprobat o OUG privind punerea in aplicare a certificatului digital privind COVID. Certificatele de vaccinare vor fi valabile pana la 1 iulie 2022.

- „Pașaportul” COVID urmeaza sa poata fi obținut de romani incepand de joi. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații explica cititorilor Libertatea de unde va putea fi descarcat documentul, ce trebuie sa faca persoanele care nu au acces la internet, care sunt cele trei variante ale certificatului și…