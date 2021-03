Controale în Alba privind utilizarea centurii de siguranță. Peste 450 de șoferi și pasageri, amendați de polițiști Peste 450 de conducatori auto si pasageri au fost amendati de politistii din Alba, saptamana trecuta, pentru ca nu au utilizat centura de siguranta. Activitatile de control s-au desfasurat conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (TISPOL). Potrivit IPJ Alba, in perioada 8 – 14 martie, polițiștii din Alba au desfașurat o […] Citește Controale in Alba privind utilizarea centurii de siguranța. Peste 450 de șoferi și pasageri, amendați de polițiști in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

