Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi romani sunt diagnosticati cu melanom - cel mai agresiv cancer, care poate fi insa vindecat, daca e depistat precoce. Nu amanati controlul alunitelor, spun dermatologii. Si anul acesta au o campanie de consultatii gratuite, la nivel european.

- In luna mai, specialisti din toata lumea marcheaza cea de-a 20-a editie a Zilei Internationale de lupta impotriva astmului. Pe langa actiunile de educatie si informare a populatiei, Societatea Romana de Pneumologie va organiza pe 12-13 mai, in Parcul Tineretului din Bucuresti, testari gratuite pentru…

- Zeci de producatori iși vor expune produsele la ”Targul producatorilor romani”, organizat la ”Casa Carții” din centrul Piteștiului, in perioada 2 – 6 mai. Doar aici gasiți producatori și comercianți din toata țara: jachete: confecții, haine de piele și de blana de cea mai buna calitate, tricotaje: lenjerie…

- Incepand de vineri, 27 aprilie, studentii, masteranzii si doctoranzii vor beneficia de gratuitate la biletele de tren, indiferent de varsta. Pana acum de aceasta gratuitate beneficiau doar cei cu varste mai mici de 26 de ani. Pentru a beneficia de gratuitate, studentii trebuie sa fie inmatriculați la…

- Accidentul oribil din Olanda, in care cinci romani si-au pierdut viata, a lasat in urma ochi tristi si lacrimi grele pe obrajii familiilor. Doi dintre oamenii care au murit in accident formau un cuplu frumos, avand un copil in varsta de patru ani.

- Analizele pentru depistarea hepatitei B si C vor fi gratuite, incepand de luna viitoare, cu trimitere de la medicul de familie. Cei care au virusul hepatic isi vor putea face si investigatiile ulterioare gratuit, prin internare de zi, inclusiv cei cu hepatita D.In prezent, doar pacientii care…

- Proiectul „Exista viata dupa cancer” cuprinde lansarea cartii cu acelasi nume, semnata de Mihaela Palade Gheran, si vernisajul unei expozitii de fotografie, realizata de Dragos Iliescu, in care sunt prezentate portretele celor cinci fosti pacienti, diagnosticati cu cancer in urma cu 10 ani.

- Comisia Europeana face primii pasi spre implementarea programului prin care intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. CE intentioneaza sa aloce 12 milioane de euro…