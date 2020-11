Controale drastice la Paris pentru respectarea restricțiilor Franța a depașit 40.000 de decese provocate de COVID-19. Numarul cazurilor de contaminare crește alarmant la fiecare 24 de ore, iar spitalele sunt din ce in ce mai pline. Poliția a ieșit pe strazi și controleaza drastic respectarea restricțiilor. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

