Controale, de sărbători, pentru descurajarea organizării de activităţi care ar putea contribui la răspândirea coronavirusului Peste 25.000 de politisti, jandarmi, politisti de frontiera si pompieri vor actiona in medie zilnic in perioada Craciunului, numarul angajatilor Ministerului de Interne mobilizati in aceste zile este in crestere cu 4.000 fata de anii trecuti. In echipe mixte cu jandarmi, politisti locali, pompieri si cu reprezentanti ai DSP vor continua controalele in centrele comerciale, in piete, in mijloacele de transport in comun si la terase sau restaurante pentru descurajarea organizarii unor activitati care ar putea contribui la raspandirea coronavirusului. In ultimele 24 de ore s-au organizat peste 1.300… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

