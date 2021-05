Controale de amploare realizate de comisarii de mediu: amenzi de peste 29 de milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de mediu au efectuat peste 10.800 de controale, in primele patru luni ale anului in curs, si au aplicat amenzi in valoare de 29,3 milioane de lei, in crestere cu 52,27% fata de perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Garda Nationala de Mediu (GNM).

- Gaina In perioada 10-15 mai, personalul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Maramureș a facut o serie de controale in vederea prevenției difuzarii gripei aviare și totodata pentru identificarea activitaților comerciale care nu respecta prevederile legislației sanitare…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a aplicat amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, in perioada 2020 – 2021, administratiilor locale din municipiul Bucuresti. Astfel, in perioada mentionata, comisarii Garzii au aplicat Primariei Generale a Capitalei trei amenzi, insumand 115.000 lei, pentru…

- Garda Nationala de Mediu a aplicat amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, in perioada 2020 - 2021, administratiilor locale din Municipiul Bucuresti, conform datelor publicate de institutie.

- Comisarii de mediu au aplicat, in primele doua luni ale anului in curs, amenzi in valoare de aproape 10,2 milioane de lei, in crestere cu 17% comparativ cu acelasi interval din 2020, conform datelor centralizate de Garda Nationala de Mediu (GNM), consultate de AGERPRES. Astfel, in intervalul…

- In urma acțiunilor intreprinse la nivel național, in intervalul 12 martie - 18 martie, zilnic, peste 17.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, pompieri, reprezentanți ANSVSA, ANPC, specialiști din Ministerul Sanatații, Ministerul Muncii, Ministerul Transporturilor și reprezentanți ai…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul trimestrului IV al anului trecut a fost de 5,123 milioane, in scadere cu 2.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a ajuns la 1.636 de lei, in crestere cu 8,7% fata de trimestrul precedent, arata datele Institutului…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a intreprins pe parcursul anului 2020 un numar de 88.644 de actiuni de control, la nivel national, fiind aplicate amenzi in valoare totala de 96,2 milioane de lei, conform datelor prezentate, luni, intr-o conferinta de specialitate, de Valentina…