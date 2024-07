Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anunțat marți ca va desfașura controale la peste 13.000 de fermieri care au depus cereri pentru diverse scheme de ajutor. Suprafața totala vizata de aceste controale se ridica la aproape 800.000 de hectare. APIA anunța controale Potrivit unui comunicat de presa transmis de APIA, instituția a […] The post Controale aspre APIA. La ce sa fie atenți fermierii: Cererea de plata va fi respinsa! appeared first on Puterea.ro .