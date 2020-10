Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 8 septembrie 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru de 24 de ore, fața un barbat de 61 de ani, din comuna Intregalde, dupa ce l-au depistat in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice și cu permisul…

- Politistii lugojeni au depistat trei tineri care erau condamnați la inchisoare pentru trafic de droguri, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și constituirea unui grup infracțional organizat. Tinerii au ajuns in pușcarie… In 4 august, politistii Biroului de Investigații Criminale și Biroului…

- Polițiștii au verificat, in Timiș, respectarea masurilor de protecție Covid de catre societațile comerciale și persoanele fizice autorizate. Au dar 27 de amenzi, in 24 de ore și doua sancțiuni pentru modul de amenajare a teraselor. In 1 august au fost verificate 423 societați comerciale. In urma controalelor…

- Polițiștii și jandarmii au fost din nou in misiune pentru a verifica daca sunt respectate masurile de prevenție in plina pandemie de SARS-Cov2. Au dat 17 amenzi. In 31 iulie, la nivelul județului Timiș au fost verificate 172 societați comerciale. In urma controalelor efectuate polițiștii au aplicat…

- Politistii de imigrari din Timiș, au depistat in Timișoara 22 de migranți intr-o pensiune din Timișoara. Este vorba despre 22 de barbați, cetațeni straini, care nu au putut face dovada legalitații șederii pe teritoriul Romaniei. Au fost depistați, la o locație de cazare din Timișoara, 22 de migranți.…

- Polițiștii și jandarmii, alaturi de alți inspectori cu atribuții de control de la alte instituții, au desfașurat acțiuni de prevenire și limitare a infectarii cu virusul Covid-19 in zonele aglomerate din Timiș. In urma controalelor efectuate in mijloacele de transport in comun, polițiștii rutieri au…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, aplicand peste 300 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați. Au fost retinute 47 de permise de conducere. In perioada 10-12 iulie, politistii rutieri din Timiș au constatat 16 infracțiuni și au aplicat 333 de…

- Polițiștii, jandarmii și reprezentanți ai altor instituții de control au continuat activitațile de verificare a respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta, la terase, piețe, targuri, terase și in mijloacele de transport in comun. Vineri, polițiștii și jandarmii, alaturi de alți…