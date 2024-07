Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de sute de mii de lei unor unitati de alimentatie publica in urma neregulilor descoperite, in perioada 1 - 6 iulie 2024, in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2024.

- In fața iminentei perioade de canicula, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pregatește o serie de controale riguroase in sectorul HORECA, vizand asigurarea calitații alimentelor și respectarea normelor de comercializare. Directorul general al Direcției Generale Control și Supraveghere…

- Personalul de control oficial din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Bacau a efectuat recent 247 de controale in diverse unitați de profil din județ. Acțiunile de verificare au avut loc in depozite frigorifice, unitați de procesare a carnii, abatoare de…

- ”Controalele inspectorilor sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala au vizat operatorii din industria alimentara, care isi desfasoara activitatea in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, painii si produselor de patiserie,…

- O acțiune ampla de verificare a fost desfașurata de polițiștii de la Transporturi la nivel național, vizand menținerea ordinii și siguranței publice in domeniul feroviar. Sute de trenuri și gari au fost controlate, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate amenzi de peste 70.000 de lei.

- Unitatile BCR si Raiffeisen vor fi inchise de 1 mai si in perioada 3-6 mai; programul subunitatilor postale va fi modificat Banca Comerciala Romana și Raiffeisen Bank au anunțat ca unitațile lor vor fi inchise in perioada 1 mai și intre 3 și 6 mai 2024, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, cu excepția celor…

- Inspectorii sanitar-veterinari si cei de la protectia consumatorilor au intensificat in aceasta perioada verificarile in toate spatiile in care se vinde carne. Este cercetat traseul produselor – de la abatoarele in care sunt sacrificate animalele, pana la restaurante si supermarket-uri. Recomandarea…

- Ieri, 17 aprilie, peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița și comisari ai Garzii Naționale de Mediu au efectuat 15 contoarele economice in localitatea Balteni. Verificarile au vizat societațile comerciale cu obiect de activitate in colectarea deșeurilor feroase…