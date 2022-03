Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au oprit de la a intra pe traseu, in aceasta dimineața, mai multe mijloace de transport in comun care prezentau deficiente majore, in urma unor controale pe care le deruleaza la Societatea de Transport Bucuresti (STB).Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…

- Echipele de control, in frunte cu șefii instituției, președintele ANPC, Horia Constantinescu și vicepreședintele Mihai Culeafa, au verificat depourile și autobazele STB de la Victoria, Dudești, Giurgiului, Militari, Berceni, Titan etc, a transmis ANPC intr-un comunicat.Au fost controlate tramvaiele,…

- Mai multe controale ale comisarilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au fost realizate, miercuri dimineata, la depouri si autobaze ale Societatii de Transport Bucuresti (STB), fiind verificate tramvaiele, autobuzele si troleibuzele care urmau sa intre pe traseu. Cele care…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) controleaza depourile și autobazele Societații de Transport București (STB), pentru a verifica modul in care sunt respectate drepturile consumatorilor, anunța autoritatea. Echipe de control al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor…

- Programul „Academia Comisarilor Tineri”, inițiat de ANPC, a inceput cu un amplu control intr-un mall bucureștean in urma caruia au fost inchise temporar șase unitați, au fost aplicate amenzi de peste 100.000 de lei și au fost retrase de pe rafturi circa 500 de kilograme de produse alimentare. Autoritatea…

- Pe strazile din Capitala circula luni doar o cincime din vehiculele Societații de Tranport București (STB) programate sa iasa pe traseu, șoferii continunand așadar cu a cincea zi de greva. UPDATE 07.00 Un numar de 148 de vehicule din totalul de 697 programate se aflau pe traseu luni dimineața, la ora…

- USR reclama faptul ca unii dintre soferii Societatii de Transport Bucuresti (STB) care au vrut sa iasa pe traseu, sambata, in a treia a zi a protestului unora dintre salariatii societatii, au fost „hartuiti si amenintati” de catre protestatari, iar unele mijloace de transport au fost vandalizate…

- Greva declansata de angajatii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si sambata, desi Tribunalul Bucuresti a decis vineri ca aceasta este ilegala. Potrivit directorului general al STB, Adrian Crit, sambata dimineața, la prima ora, au iesit pe traseu doar trei tramvaie si 10 autobuze. Tramvaiele…