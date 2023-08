Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi de 900.000 de lei retailerului Mega Image SRL si au dispus oprirea definitiva de la comercializare a peste 750 kg de produse alimentare, in valoare de peste 45.000 lei, conform Agerpres."In perioada 7 - 8 august 2023, Comisariatul Regional…

- In perioada 7-8 august, Comisariatul Regional pentru Protetia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov a verificat mai multe magazine apartinand retailerului SC Mega Image SRL. Echipele de comisari au controlat 64 de locatii, din regiune, iar in urma neregulilor constatate, au aplicat 90 de amenzi…

- In urma unor controale ANPC care au vizat 64 supermarketuri aparținand lanțului Mega Image, retailerul a primit 90 amenzi contravenționale in cuantum de 900.000 lei. De asemenea, sa decis oprirea temporara a prestarii de servicii pana la remedierea deficiențelor in 11 locații. In perioada 07.08-08.08.2023,…

- In perioada 7 8 august 2023, Comisariatul Regional pentru Protetia Consumatorilor Regiunea CRPCR Bucuresti Ilfov a verificat modul in care sunt respectate prevederile legale din domeniu in lantul de magazine apartinand retailerului SC Mega Image SRL. In perioada 7 8 august 2023, Comisariatul Regional…

- ANPC a transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca echipe de comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) – in cadrul Comandamentului Litoral 2023 – au verificat un restaurant din Constanta unde au fost constatate diverse nereguli si proceduri care ar putea pune in…

- Comisarii pentru protecția consumatorilor au supravegheat activitatea a 22 de operatori economici din zona Mamaia, cu scopul de a asigura respectarea drepturilor și siguranța consumatorilor. Misiunea lor a constat in verificarea aspectelor legate de calitatea serviciilor oferite și respectarea normelor…

- Comisarii pentru protectia consumatorilor au controlat 22 de operatori economici din satul de vacanta Mamaia, iar pentru neregulile constatate au dat amenzi contraventionale in valoare de 132.000 de lei. De asemenea, au dispus oprirea temporara a prestarii de servicii, pana la remedierea deficientelor,…

- In cursul lunii mai 2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Vest a realizat o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele marilor retailer, la nivelul intregii țari. Astfel, la nivelul regiunii,…