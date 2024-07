Controale ANAF la stațiile ITP din țară Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a efectuat mai multe controale la stațiile IPT din țara. „In cazul contribuabililor care efectueaza ITP pentru autovehicule au fost identificate neconcordanțe semnificative intre prestațiile efectuate și veniturile impozabile declarate. Astfel, la cei 600 de contribuabili selectați intr-o prima faza la nivel național, inspectorii DGAF au identificat un numar foarte mare de prestații ITP nedeclarate din punct de vedere fiscal in anii anteriori, existand chiar și diferențe de peste 19.000 de prestații ITP nefiscalizate la un singur contribuabil. Pana in… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

