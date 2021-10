Controale ANAF la firme. 30 noiembrie, termenul pentru conectarea caselor de marcat

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF anunța ca NU va prelungi termenul de conectare a caselor de marcat la serverele instituției. Agentța Naționala de Administrare Fiscala a demarat 100 de acțiuni de control la operatori economici, pentru a verifica modul de conformare in ceea ce privește conectarea tuturor aparatelor de marcat electronice…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a demarat 100 de actiuni de control la operatori economici, pentru a verifica modul de conformare in ceea ce priveste conectarea tuturor aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic. Potrivit ANAF, au fost demarate 100 de actiuni de control…

- “Agentia Nationala de Administrare Fiscala a demarat 100 de actiuni de control la operatori economici, pentru a verifica modul de conformare in ceea ce prive ste conectarea tuturor aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, ac hizitionate s i utilizate de catre acestia. La operatorii…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala anunța ca, „in perioada imediat urmatoare”, va face controale la firme, privind conectarea la distanța a noilor case de marcat digitale pentru transmiterea de date fiscale, in cazul operatorilor economici al caror termen limita de conectare a acestor aparate…

- Peste 6800 de case de marcat din Vrancea trebuie conectate de firme la sistemul informatic al Ministerului Finanțelor – Agenția Naționala de Administrare Fiscala. Termenul limita pentru conectarea aparatelor este 30 noiembrie, pentru a evita penalizarile aferente neconectarii la sistemul informatic.…

- ANAF anunța controale pentru verificarea caselor de marcat. Care este valoarea amenzilor ANAF anunța ca in perioada urmatoare se vor face verificari privind conectarea la distanța a caselor de marcat, in vederea transmiterii de date fiscale. Controalele vor fi derulate in special de inspectorii Direcției…

- ARAD. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va verifica in perioada urmatoare daca firmele si-au conectat casele de marcat electronice la sistemul informativ national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale, potrivit unui comunicat al ANAF.

- ANAF va începe în perioada imediat urmatoare, controale pentru a vedea daca contribuabilii și-au conectat casele de marcat. Fiscul reamintește contribuabililor mici și mijlocii ca au ramas „mai puțin de 60 de zile” în care își pot îndeplini obligația de conectare.…