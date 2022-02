CONTROALE – Amenzi de 10.000 de lei pe securitate în muncă în Maramureș Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș continua serie acțiunilor de control specifice derulate prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. In a doua saptamana a lunii februarie, la nivelul județului au fost controlați un numar de 63 de agenți economici, 43 in domeniul relațiilor de munca și 20 in domeniul securitații și sanatații in munca. ITM Maramureș subliniaza ca au fost depistate in total 78 de deficiențe, cele mai multe (58) in domeniul relațiilor de munca, respectiv 20 in domeniul securitații și sanatații in munca,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

