- Dupa 46 de controale efectuate la agenți economici din mallul Promenada din București, ANPC a aplicat amenzi de 200.000 de lei, 4 avertismente și a decis inchiderea temporata a 11 spații comerciale. Controalele au scos la iveala un șir de nereguli: produse alimentare expirate, spatii neigienizate, marfuri…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a controlat 46 de agenti economici din mall-ul Promenada, din Bucuresti, iar in urma controlului 11 spații au fost inchise și au fost date amenzi de peste 200.000 de lei, informeaza News.ro. Au fost controlati 46 de operatori economici si, in urma…

- Sub coordonarea vicepresedintelui ANPC, Mihai Culeafa, echipele de control ale Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Bucuresti-Ilfov au verificat comercianti de produse alimentare, nealimentare si prestatori de servicii care activeaza in mall-ul bucurestean Promenada, anunta…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 500.000 de lei in Centrul Vechi, in doua zile, si au dispus masura opririi temporare a prestarii serviciului pana la remedierea deficientelor pentru aproximativ un sfert dintre cei controlati. „In perioada 2-3 iunie 2022, echipe comune…

- Un camion care transporta peste patru sute de oi s-a rasturnat, luni seara, pe Drumul National 1 A, la limita dintre judetele Prahova si Brasov. Echipajele ISU actioneaza pentru scoaterea animalelor din vehicul. Autocamionul incarcat cu peste 460 de ovine s-a rasturnat pe o parte, intr-o curba din localitatea…

- Aproape 500 de acțiuni de control au fost derulate in trimestrul I al anului 2022 de catre Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Maramureș, controalele fiind efectuate la operatorii economici, distribuitori si prestatori de servicii, realizate in urma tematicilor proprii sau naționale…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continua, in aceasta perioada, supravegherea pieței, in contextul intesificarii comercializarii produselor preferate de romani, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, la nivelul județului Timiș, conform tematicii specifice…

- ANPC a efectuat controale in 12 aprilie 2022, pentru a vedea in ce condiții sunt comercializate cele mai cautate produse din aceasta perioada, anume ouale. Controalele au fost efectuate la nivelul intregii țari.Intr-o singura zi au fost efectuate 114 acțiuni de control, in urma carora au fost date amenzi…