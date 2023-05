Stiri pe aceeasi tema

Deputatul AUR Ringo Damureanu a declarat, miercuri, ca va fi depusa o sesizare impotriva deputatului PSD Adrian Solomon, presedintele Comisiei pentru munca, pe care l-a acuzat de "agresiuni verbale, injuraturi, jigniri".

- Atenționarea Cod galben de inundații pentu mai multe rauri din județul Timiș a fost prelungita pana vineri, anunța INHGA.Astfel, pe raurile din bazinele hidrografice Bega Veche – bazin superior, Timis – sector aval S.H. Sag, Barzava – sector aval S.H. Gataia, Moravita – curs inferior (judetul Timis)…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, transmite Administratia Prezidentiala.Actul…

Consilierul Local PSD Sector 1 Albert Caraian care a intrat in direct, prin apel video, in sedinta de Consiliu Local, si-a inaintat demisia, a anuntat PSD.

- Un clujean a fost turist la Reșița și s-a lovit de un local care care vinde celebrul langoș. Ei bine, cel simplu costa 1,5 lei, iar cel cu cartofi 2.5 lei.”Mananc in Reșița langoș mai bun poate decat in Cluj. Indeajuns de bun incat sa stam la coada la un tur ghidat de gazde. Deși e bun și cel din Cluj,…

- Anchetatorii au gasit mai multe fiole langa el cu substanțe pe care și le-a injectat singur in corp.Oamenii legii spun ca barbatul nu este la prima incercare de a-și pune capat zilelor.Medicul veterinar este din orașul Anina, din Caraș-Severin, și plecase de acasa saptamana trecuta, spre Reșița.Ulterior,…

- REȘIȚA – Profesor, compozitor și dirijor, afirma ca-i e dor de țara lui și atunci cand e in Romania, iar cel mai mare premiu este sa auda un copil cantand pe strada muzica sa! „Eu tot roman ma simt, oriunde aș fi. Intotdeauna ma raportez la moșii mei de aici, din pamantul de la Calnic, pentru ca ii…

- Incident tragic la intrarea in Resita, judetul Caras-Severin. Un adolescent de 14 ani a murit dupa ce a cazut un copac peste mașina in care se afla. Parinții au ajuns la spital in stare de șoc.