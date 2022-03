Contribuțiile la fondurile private de pensii vor crește de la 3,75% la 4,75% din 1 ianuarie 2024, a decis miercuri Guvernul. Cabinetul Ciuca a aprobat in ședința de astazi o Ordonanța de urgența care prevede majorarea cu un punct procentual a contribuțiilor la fondurile private de pensii (Pilon II). Masura este inclusa in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), care prevede totodata, ca termen de adoptare, data de 31 martie 2022. Reforma privind sistemul de pensii propusa in Planul Național de Redresare și Reziliența vizeaza elaborarea legislației prin care sunt urmarite asigurarea…