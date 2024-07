Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de rugby a Romaniei a invins naționala SUA intr-un meci disputat vineri seara, pe 5 iulie 2024, pe stadionul Seat Geek din Chicago, Illinois, cu scorul 22 la 20. Trofeul a fost inmanat...

- Naționala de rugby a Romaniei a invins in aceasta dimineața, pe SeatGeak Stadium din Chicago in primul meci din Summer Tour, echipa Statelor Unite ale Americii cu scorul de 22-20 (10-10). Stejarii au cucerit dupa șase ani și Cupa Pershing, trofeul pus in joc de Federația Romana de Rugby incepand cu…

- Naționala de rugby a Romaniei se afla de cateva zile la Chicago unde va disputa primul meci din Summer Tour, cel cu SUA, pe 5 iulie. Din lotul tricolor fac parte șapte jucatori ai echipei SCM USV Timisoara. Este vorba despre Vlad Neculau, Dragoș Ser (din pachetul de inaintare), Gabriel Rupanu, Daniel…

- Vlad Neculau, Dragoș Ser (din pachetul de inaintare), Gabriel Rupanu, Daniel Plai, Tevita Manumua, Corrado Ștețco și Marius Simionescu (de pe linia de treisferturi) sunt jucatorii lui SCM USV Timisoara care au ajuns deja de doua zile la Chicago. Nationala Romaniei are programate doua jocuri in cadrul…

- Naționala de rugby a Romaniei se afla de doua zile la Chicago, unde va disputa primul meci din Summer Tour, cel cu SUA, pe 5 iulie. Din lotul tricolor fac parte șapte jucatori ai SCM USV Timisoara.

- Rugbyștii suceveni Alin Conache (Steaua) și Daniel Plai (SCM Timișoara) sunt convocați la echipa naționala a Romaniei pentru turneul internațional de vara din America de Nord, in cadrul caruia, in prima jumatate a lunii iulie, “stejarii” iși vor testa forțele cu SUA (5 iulie – Chicago) și Canada (12…

- Curtea de Apel Brașov, prin decizie definitiva pronunțata luni, 17 iunie a.c, a admis recursul declarat de Instituția Prefectului Județul Covasna in cazul indicatoarelor rutiere bilingve instalate, in cursul anului 2023, la intrarea și ieșirea din comuna Valea Mare. Informația a fost facuta publica…

- Nationala de fotbal a Romaniei a debutat luni, 17 iunie, la Campionatul European de fotbal din Germania, cu o victorie superba, 3-0 impotriva Ucrainei. Meciul Romania – Ucraina de la Euro 2024 a avut loc pe Allianz Arena din Munchen, de la ora 16.00, in grupa E. Romania a spulberat Ucraina cu un scor…