Contribuția uriașă a României la finanțarea datoriilor Ucrainei Guvernul se pregatește sa-și ia ″in mod necondiționat și irevocabil″ angajamentul fața de Comisia Europeana ca va contribui direct, de la bugetul de stat, cu pana la aproape 50 milioane euro, la subvenționarea dobanzii datorate de Ucraina la rambursarea imprumutului de 18 miliarde euro din partea UE aprobat spre acordare Kievului de catre Consiliul și Parlamentul […] The post Contribuția uriașa a Romaniei la finanțarea datoriilor Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

