Stiri pe aceeasi tema

- ”Impactul economic al sistemului bancar din Romania este estimat la 2.247 miliarde lei in perioada 1990-2020”, potrivit studiului ″Contributia sistemului bancar in economie in ultimii 30 de ani″, realizat de KPMG Advisory la solicitarea Asociatiei Romane a Bancilor. Impactul industriei bancare asupra…

- „Relația dintre banci și clienți se bazeaza in primul rand pe incredere, iar ca sa asigure aceasta incredere reciproca este nevoie de transparența”, afirma Mihaela Bouleanu, președintele Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației Romane a Bancilor. Aceasta explica pe larg, in interviul ARB Talks,…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34% in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, ieri, ministrilor sa ia masurile necesare pentru a asigura reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu 10%, conform deciziei luate in coalitia de guvernare, subliniind ca demersul este unul de solidaritate in actualele conditii economico-financiare, potrivit…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miercuri, ministrilor sa ia masurile necesare pentru a asigura reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu 10%, conform deciziei luate in coalitia de guvernare, subliniind ca demersul este unul de solidaritate in actualele conditii economico-financiare. „Asa…

- Adrian Caciu, ministrul Finantelor din partea PSD, a reusit performanta unica in istoria Romaniei de a-i indatora pe romani cu 1.286 euro in fiecare secunda din primele trei luni ale acestui an. Aceasta este cea mai mare suma de bani cu care s-a imprumutat Romania pe secunda in ultimii 30 de ani. Caciu…

- Fuziunile și achizițiile in sectorul servicii financiare sunt așteptate sa creasca in acest an, continuand tendința din 2021, pe fondul procesului de transformare prin care trece aceasta industrie sub presiunea reglementarilor, a concurenței cu platformele fintech, creșterii dobanzilor și digitalizarii,…

- Milioane de romani vor avea facturi mai mici la gaze si curent, cu aproximativ 10-20 de lei, incepand de luna aceasta. Dispare abonamentul odata cu noua lege privind plafonarea preturilor la utilitati, timp de un an. Aceasta scadere nu se aplica insa tuturor consumatorilor. Facturile in care erau incluse…