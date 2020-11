Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va participa, vineri, in sistem videoconferinta, la Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Externe (CAE) in formatul ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv la lucrarile Comitetului Director al Agentiei Europene de Aparare…

- Klaus Iohannis va avea astazi o sedinta la Palatul Cotroceni, impreuna cu premierul Ludovic Orban, ministrii si oficiali din sanatate.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea marti, 17 noiembrie a.c., ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, joi, la lucrarile Consiliului Nord-Atlantic, desfasurate in prima zi a Reuniunii ministrilor Apararii din statele membre ale NATO, organizata in sistem video-conferinta. Potrivit unui comunicat MApN, in acest context, oficialii aliati au evaluat…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a primit, marti, vizita de prezentare a noii ambasadoare a Frantei in Romania, Laurence Auer, la sediul ministerului, informeaza un comunicat MApN. Potrivit sursei citate, cei doi oficiali au evidentiat importanta dialogului strategic bilateral in materie…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a discutat cu membri ai Senatului SUA, respectiv cu senatorul Jack Reed, co-presedintele democrat al Comisiei pentru forte armate, si cu senatorul Ron Johnson, presedintele republican al Comisiei pentru securitate interna si afaceri guvernamentale si co-presedinte…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala la Washington, si secretarul american al apararii, Mark T. Esper, au semnat, joi, la Pentagon, "Foaia de parcurs dedicata cooperarii la nivelul Apararii pentru perioada 2020-2030", ocazie cu care ministrul roman a vorbit de Parteneriatul…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, miercuri, la Berlin, la Reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale Uniunii Europene, context in care au fost abordate si modalitatile practice de crestere a cooperarii in teren intre UE, NATO si ONU in diferitele operatii…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va participa, miercuri si joi, la Berlin, la Reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale UE, ce se va desfasura sub egida Presedintiei germane a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit MApN, pe agenda ministrului se afla si Conferinta…