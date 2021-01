Contribuţia lui Mihai Eminescu la sociologia elitelor In limbajul curent se foloseste singularul „elita" care trimite la existenta unei elite unice care reuneste toate persoanele importante din politica, administratie, armata, cultura, educatie si stiinta. Insa, altii prefera utilizarea pluralului „elite" cu gandul la functionarea mai multor grupuri elitare aflate sau nu intr-o oarecare competitie pentru putere si privilegii: elitele politice, elitele din administratie, elitele intelectuale si cultura (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii noii coaliții de guvernare formata din PNL-USR-PLUS și UDMR au imparțit șefiile comisiilor parlamentare. Interesant este faptul ca PNL a luat Comisia SRI, in timp ce USR-PLUS a luat Comisia SIE. Citește și: Adriana Saftoiu, mesaj acid pentru Ludovic Orban: Cand te inconjori de lingușitori,…

- sursa foto: Revista Familia Revista „Familia” din Oradea, aparuta in 1865, a fost subiectul unei ample reorganizari decise de Consiliul Judetean Bihor in sedinta din 15 decembrie 2020. Ilie Bolojan anuntase de la preluarea mandatului, dupa castigarea alegerilor din septembrie, ca are in vedere reducerea…

- sursa foto: Revista Familia Revista „Familia” din Oradea, aparuta in 1865, a fost subiectul unei ample reorganizari decise de Consiliul Judetean Bihor in sedinta din 15 decembrie 2020. Ilie Bolojan anuntase de la preluarea mandatului, dupa castigarea alegerilor din septembrie, ca are in vedere reducerea…

- Reprezentanții Primariei municipiului Sighișoara au transmis vineri, 4 decembrie, faptul ca la inceputul anului 2014, s-a comandat intocmirea unei Documentanții de Avizare a Lucrarilor de Intervenție – DALI, privind intregul corp de cladiri care gazduiesc Biblioteca Municipala ,,Zaharia Boiu" și Casa…

- Marți, 1 decembrie 2020, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Primaria municipiului Carei a depus o coroana de flori la Monumentul Ostașului Roman din Carei, in memoria celor care s-au jertfit pentru infaptuirea idealurilor naționale. Din partea Primariei au fost prezenți dl. Kovacs Eugen, primarul…

- In saptamana premergatoare Zilei Naționale a Romaniei, Direcția de Cultura a municipiului Carei lanseaza proiectul online “Romani care au scris istorie”, prin care aduce in fața publicului internaut, in fiecare zi, personalitați romanești din diferite domenii: cultura, arta, sport, muzica, știința,…

- Cultura face sibienilor sarbatoare chiar și… in mediul online! Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu difuzeaza online, pentru prima data in Romania spectacolul „Plecam”, in regia lui Krzysztof Warlikowski, producție Nowy Teatr Varșovia, spectacol in limba poloneza cu traducere in limbile…

- Editia este dedicata aniversarii a 160 de ani de la fondarea Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. „In Gradina Botanica, crizantema a fost introdusa in cultura in anul 1975, initial cu doar 3 soiuri, insa de-a lungul anilor speciile si soiurile au fost diversificate, iar numarul acestora a crescut…