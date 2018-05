Contributia la Pilonul II a cunoscut doua "inghetari" si o diminuare consistenta in perioada 2008-2018

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca, in functie de analiza datelor financiare care urmeaza sa se faca la Guvern legat de fondurile de pensii, se va decide daca este nevoie sau nu sa se suspende pentru o perioada plata la pilonul II. "In momentul in care se va face acea analiza si daca…

- Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include ca ”prioritate legislativa” un proiect de lege privind Pilonul II de pensii, in care se precizeaza ca in perioada 1 iulie 2018 - 31 decembrie 2018 contribuțiile vor fi suspendate. Potrivit documentului, contributiile CAS (respectiv contributiile de…

- Senatorul de Dolj, Radu Preda (foto), a vorbit intr-un interviu acordat GdS, despre problemele din economia Romaniei, despre recentele scandaluri legate de Legea salarizarii și despre posibile soluții care sa calmeze atmosfera incinsa din societate. GdS: Recent, ministrul muncii a ...

- Liberalii sunt nemultumiti de amanarea dezbaterii in plenul Camerei Deputatilor a Ordonantei nr. 82/2017, la care PNL a propus un amendament, a declarat miercuri liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, conform Agerpres.

- Contributia la Pilonul II de pensii pentru luna ianuarie, prima dupa revolutia fiscala, s-a redus de la 5,1- la 3,75-. Desi guvernantii ne-au asigurat ca a scazut procentul pentru ca baza de raportare este mai mare, ei bine, valoarea de acum este mai mica. Asta si in cazul in care brutul a fost majorat…

- Avertisment extrem de dur si dezvaluiri incredibile ale unui consultant fiscal. Revolutia fiscala a Guvernului ar fi produs mari pagube. Contribuția la Pilonul II de pensii pentru luna ianuarie, prima dupa revoluția fiscala, s-a redus de la 5,1% la 3,75%. Desi guvernanții ne-au asigurat ca au scazut…

- PNL atrage atentia ca, in luna ianuarie, contributia romanilor la Pilonul II de pensii a scazut, diferentele fiind cuprinse intre 4% si 12%. "Din pacate, remarcam inca o minciuna sfruntata marca PSD/ALDE la adresa romanilor in ceea ce inseamna declaratiile publice si realitatea de pe teren.…

- Jurnalistul Liviu Avram anunta pe pagina sa de socializare ca in cazul sau contributia la fondul de pensii privat a scazut cu 66%. „Tocmai mi-a venit instiintarea de la NN Pensii cu viramentul aferent lunii ianuarie”, informeaza jurnalistul. „Contributia mea la Pilonul II de pensii private a scazut…