Contribuabilii români încep să acceseze serviciile online ale primăriilor; 65% folosesc telefonul mobil (studiu) Contribuabilii romani incep sa acceseze serviciile online ale primariilor, iar in topul preferintelor de utilizare a acestora se regasesc plata impozitelor sau a taxelor si efectuarea programarilor in cadrul institutiilor de stat, conform unui studiu realizat de un furnizor de aplicatii software.



In topul domeniilor de interes pentru accesarea serviciilor publice online, in afara de plata taxelor si a impozitelor locale, se afla activitatile legate de diverse utilitati din administratiile publice (35%) sau alte sesizari (19% dintre respondenti). Cu procente mai mici, urmeaza interactiunile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

