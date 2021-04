Perioada in care contribuabilii pot beneficia de stergerea dobanzilor si penalitatilor a fost prelungita cu 10 luni, pana la 31 ianuarie 2022, a anuntat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.



"Am prelungit cu 10 luni, pana la data de 31 ianuarie 2022, perioada in care contribuabilii pot beneficia de stergerea accesoriilor fiscale restante la data de 31 martie 2020 (cum ar fi dobanzile si penalitatile), cu conditia platii integrale a debitelor principale si a indeplinirii celorlalte criterii mentionate in legislatie", a scris ministrul vineri dupa-amiaza.

…