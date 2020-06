Contribuabilii care nu au depus declarațiile fiscale vor fi notificați de ANAF Fiscul va transmite notificari tuturor contribuabililor care nu au depus declarațiile fiscale și care nu au solicitat regim derogatoriu, astfel incat sa fie evitata declararea starii de inactivitate a acestora, se arata intr-un comunicat de presa al instituției, potrivit hotnews. Foarte pe scurt: ANAF va aplica procedurile pentru identificarea contribuabililor care indeplinesc condiția pentru declararea inactivitații fiscaleCelor inactiv li se anuleaza inregistrarea in scopuri de TVAPentru a evita acest lucru, contribuabilii trebuie sa inregistreze mențiunea privind inactivitatea temporara in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

