Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a laut in vizor toate persoanele care vand produse online prin intermediul diferitelor platforme și nu iși declara veniturile. Firmele de curierat vor fi nevoite, foarte curand, sa raporteze la Fisc toate coletele cu plata la livrare. Agenția Naționala de Administrare Fiscala a lansat…

- Agentia Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu si-au platit obligatiile fiscale in T2 2022. LISTA DATORNICI 2022. In „lista rusinii" sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in T2 2020. „Lista rusinii" este reglementata de Ordinul…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) atrage atentia asupra existentei unor mesaje false, transmise pe e-mail in numele institutiei, prin care contribuabilii sunt anuntati ca au de platit ”impozite catre sistemul bugetar din Romania”. Cei care primesc asemenea mesaje sunt sfatuiti sa nu le…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) avertizeaza asupra unor mesaje false transmise in numele institutiei prin care contribuabilii sunt anuntati ca au de platit impozite catre sistemul bugetar din Romania.

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava a reamintit contribuabililor ca au la dispoziție serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru o comunicare securizatacu Agenția Naționala de Administrare Fiscala. Finanțele sucevene au transmis ca in contextul intensificarii atacurilor ...

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava i-a avertizat pe contribuabili sa fie atenți și sa nu deschida e-mailuri false transmise in numele Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Finanțele sucevene au aratat ca in e-mailurile false contribuabilii sunt inștiințați ca au plați ...

- ■ atentionarea a fost publicata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala la inceputul acestei saptamini ■ contribuabilii sint anuntati in fals ca au de facut anumite plati fiscale restante ■ Agentia Nationala de Administrare Fiscala a anuntat pe pagina de internet a institutiei dar si pe retelele…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala atenționeaza contribuabilii cu privire la emailuri false transmise in numele instituției, prin care contribuabilii sunt inștiințați ca au plați fiscale restante. ”Pentru siguranța dumneavoastra, va sfatuim sa nu deschideți aceste emailuri, iar daca au fost deschise…