- Noi contre in Guvern pe tema proiectului „Anghel Saligny”. Ministrul Fondurilor Europene critica proiectul, catalogandu-l drept o modalitate prin care statul, „cu pixul lui Dragnea”, imparte bani pentru primari. In replica, vicepremierul UDMR sustine ca ministrul „era cam obosit” cand a facut afirmatiile.

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spune ca reprezentanții USR PLUS sunt nemulțumiți de ritmul reformelor și ca va fi o problema daca aceasta ”letargie” a guvernarii se va menține și dupa Congresul PNL din 25 septembrie. ”Deocamdata suntem in perioada in care punem semințele…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat ca in ultimele zece zile din septembrie Romania va primi decizia Comisiei Europene referitoare la Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar in octombrie urmeaza decizia Consiliului European, anunța news.ro.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat, joi seara, ca declaratia lui Rares Bogdan potrivit careia PNRR ar fi fost aprobat daca Marcel Bolos ar fi fost ministrul Fondurilor Europene este ”o magarie”. Ghinea sustine ca Bolos a prezentat un ”pdf de prezentare”,…

- „Ce avem acum in PNRR-ul trimis ieri este ca vom avea o formula predictibila de indexare a pensiilor, astfel incat pensionarii sa stie foarte clar cand si cum le creste pensia. Deci, nu mai stam la pixul lui Dragnea, la pixul lui Teodorovici, la diverse pixuri, ca vor unii din guvern sa castige simpatie…