- George Simion s-a filmat, duminica, in timp ce il urmarea pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe aeroportul din Viena. Presedintele AUR l-a numit de mai multe ori pe ministrul liberal „hot”, acuzandu-l ca nu este la serviciu si ca primeste ordine de la directorii OMV Petrom. In replica, Popescu l-a…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca in urmatorii ani Romania va produce energie electrica pe baza de carbune pentru a trece peste criza și ca nu vom inlocui importul de gaze rusești cu importul de carbune rusesc, „De aceea aș dori ca trompetele rusești sa raspunda la cateva intrebari legitime:…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, continua disputa cu liderul AUR, George Simion, afirmand, intr-o postare pe Facebook, ca ”trompetele rusesti” sunt disperate ca Romania construieste cu partenerii strategici americani, canadieni si francezi reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda si cu americanii reactoare…

