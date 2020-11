Contre și șicane în videoședința Consiliului Local Craiova Contre și șicane in videoședința Consiliului Local Craiova. Prima ședința ordinara a noului Consiliu Local (CL) Craiova a avut loc online. Asta „din cauza apariției de cazuri de COVID-19 in primarie“, dupa cum au anunțat dinainte reprezentanții primariei. Cum la ședința, pe langa cei 27 de consilieri, trebuia sa ia loc in sala și toți directorii și șefii de servicii și instituție care aveau legatura cu proiectele de hotarare de pe ordinea de zi , ședința s-a mutat in online. Și a fost una incinsa, din care nu au lipsit contrele, șicanele și greșelile la vot. Consilierii locali PNL și USR-PLUS… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

