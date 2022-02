Contre PNL – PSD pe tema reducerii TVA şi a CAS-ului Social – democrații acuza liberalii ca s-au opus propunerilor de reducere a TVA, atunci cand PSD le-a facut. Informația a fost prezentata de Gabriela Firea, ministrul Familiei, intr-o conferința de presa susținuta duminica. „Eu, personal mi-as fi dorit o mai buna comunicare intre noi si acceptarea solutiilor cu care am venit. Din pacate, s-a ajuns, cum spune romanul, tot la vorba noastra, pentru ca chiar astazi vedeam pe internet propuneri de scadere a TVA-ului, dar noi cand am propus scaderea TVA-ului la energie partenerii nostri nu au fost de acord, acum se propune scaderea TVA la toate produsele”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

