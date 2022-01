Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi membri ai organizatiei USR Iași, inclusiv parlamentari si lideri ai grupurilor de consilieri locali, au fost suspendati de pe grupul de comunicare al partidului, dupa ce ar fi acuzat conducerea organizației ca vrea sa cheltuie 200.000 de euro din conturile filialei.

- Liderul filialei municipale USR Iasi, deputatul Filip Havarneanu, sustine ca situatia din USR Iasi este „demna de un film SF, legata de comunism”, el acuzand ca toti banii din conturi sunt cheltuiti de sefii organizatiei judetene „pentru a nu lasa nimic celor care vin din urma”. Totodata, Filip Havarneanu…

- Am reiterat in acest spatiu povestea proiectelor publice de amploare pentru a releva complexitatea lor. Marele proiect de reabilitare a centrului istoric din Oradea a durat peste cincisprezece ani. Pentru ca un asemenea proiect public sa aiba sorti de izbanda este necesara punerea la punct in detaliu…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a anuntat in aceasta seara ca informatiile potrivit carora ar urma ca presedintelui Iohannis sa-i fie propusa o nominalizare de premier din randurile social-democratilor este exclusa. "Vreau sa-i asigur (n.r pe membrii PNL) ca nu s-a pus in discutie (n.r. propunerea…

- Sunteti un politician activ, se vede asta daca aruncam un ochi pe fisa parlamentara, dar, in acelasi timp sunt voci care va acuza ca ati ales varianta mai comoda, la Bucuresti. Cum comentati asta? Filip Havarneanu: Cred ca angajamentele sunt la fel de mari, indiferent daca ramai in oras sau mergi la…

- Conform unor surse, seful PNL Iasi, Alexandru Muraru, ar fi votat pentru realizarea unui guvern cu PSD. Cosette Chichirau, reprezentanta USR Iasi, il someaza sa spuna daca zvonurile sunt adevarate. "Sursele spun ca Alexandru Muraru, presedintele PNL Iasi, a votat pentru guvern cu PSD. Cum ar fi ca Ministerul…