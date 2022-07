Contre între USR şi PSD pe tema transporturilor Dupa ce USR a lansat un atac la adresa social-democratilor amintind de un proiect de achizitie a 12 trenuri alimentate cu hidrogen, spunand ca „spre deosebire de iriigatiile mult visate de PSD, trenurile pe hidrogen se incadreaza perfect in logica PNRR”, un lider PSD a transmis ca in Romania lipseste infrastructura pentru acest tip de trenuri, „la fel cum infrastructura pentru agricultura este complet inexistenta”. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

