In vreme ce consilierii USR – PLUS au declarat și in timpul ședinței Consiliului General al Municipiului București ca nu vor vota un buget „nerealist și ilegal”, primarul Nicușor Dan se arata uimit de reacția lor și spune ca nu ințelege de ce vine abia acum in condițiile in care totul este in dezbatere publica de mai bine de o luna. „Daca bugetul va fi așezat pe niște fundamente reale și legale, USR – PLUS il va vota. Doar daca aceste standarde vor fi indeplinite”, a declarat in ședința CGMB de miercuri dimineața Cosmin Smighelschi, consilier general din partea USR – PLUS. In replica, edilul a…