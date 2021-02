Stiri pe aceeasi tema

- Masuri decise pentru inceperea școlii În scenariul verde toți copiii vor merge la școala indiferent de forma de învațamânt - a anunțat ministrul educației Sorin Cîmpeanu. În fiecare localitate se va ține cont de evoluția epidemiologica și rata incidenței…

- Ministerul Sanatații a publicat, vineri, formularul prin care parinții iși dau acordul pentru testarea elevilor. Documentul poate fi descarcat de pe pagina instituției.Parinții trebuie sa descarce documentul de pe site-ul ministerului, sa-l completeze și sa-l aduca la școala semnat, transmite Ministerul…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a precizat vineri ca vor exista teste rapide in școli, dar pentru testarea copiilor va fi nevoie de acordul parinților. Anunțul a fost facut intr-o conferința de presa comuna cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, legata de redeschiderea școlilor cu prezența fizica…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca adeverintele medicale ale elevilor vor fi luate in considerare si in format electronic si a cerut ca acestia si parintii lor sa nu fie trimisi dupa alte documente medicale, fiind valabile cele emise pentru primul semestru. Cimpeanu a precizat ca,…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a mai adaugat o situatie in care elevii vor face scoala online. Astfel, profesorii care au simptome de COVID se adauga celor patru variante in care elevii urmeaza cursurile online. Sorin Cimpeanu a anunțat ca exista cinci situatii in care elevii vor continua sa faca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a avut, joi, discutii cu sindicalistii din invatamant si cu asociațiile de studenți, elevi și parinți si a precizat intr-o conferinta de presa ca nu s-a facut referire la anularea sau decalarea examenelor nationale. Cimpeanu a susținut ca examenele nationale trebuie…

- Conform ministrului Educației, sindicatele din domeniul invațamantului sustin o informare completa asupra actului de vaccinare. „Sustinerea unei informari corecte si complete asupra actului de vaccinare fara a exista obligativitatea vaccinarii. Este o solicitare venita din partea sindicatelor din educatie”,…

- Ministrul Educației a purtat joi discuții cu reprezentanții din domeniul invațamantului și cu reprezentanții elevilor și studenților. Discuțiile au vizat in mode special decizia de redeschidere a școlilor. Sorin Cimpeanu a declarat ca școlile vor fi redeschise din 8 februarie sub rezerva evoluției epidemiologice.…