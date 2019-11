Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni rejudecarea de la zero a dosarului de coruptie in care fostul sef al ANAF Serban Pop si omul de afaceri Horia Simu au fost condamnati pentru trafic de influenta. In urma acestei decizii, condamnarile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni suspendarea judecarii dosarului in care fostul ministru al Energiei Constantin Nita are o condamnare de 4 ani inchisoare pentru trafic de influenta, fiind sesizata Curtea de Justitie a Uniunii Europene in legatura cu aplicarea deciziei Curtii Constitutionale…

- Magistrații instanței supreme au decis sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, in dosarul lui Darius Valcov, cu privire la 4 intrebari privind o decizie a CCR și au dispus suspendarea judecarii apelului pana la soluționarea cererii de acest for.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi, in procesul lui Darius Valcov, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la aplicarea deciziei Curtii Constitutionale privind rejudecarea unor dosare de coruptie, deoarece completurile de trei judecatori nu ar fi fost specializate.…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a ridicat din oficiu, marti, in procesul lui Darius Valcov, o posibila sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la aplicarea deciziei Curtii Constitutionale pe completurile specializate in cazuri de coruptie.…

- Judecatorii constitutionali Daniel Morar si Mona Pivniceru sustin ca CCR nu avea competenta sa solutioneze "pretinsul" conflict dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar toti magistratii de la Sectia penala a Instantei supreme sunt specializati in judecarea oricaror infractiuni.…

- Procesul penal in care sunt judecati fostii procurori de la DIICOT Alba Iulia si fostul comandant al BCCO Alba Iulia a fost amanat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la ultimul termen de judecata.