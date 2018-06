Stiri pe aceeasi tema

- Motivarea solutiei date in cazul conflictului institutional presedinte - ministrul Justitiei, in ceea ce priveste revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar putea fi citita public, in plenul Curtii Constitutionale, cel mai probail joi.

- Ii cer președintelui Romaniei sa faca pentru prima oara, in ultimele 42 de luni, un gest demn. Un gest curajos. Sa refuze sa semneze decretul de demitere a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Nu ar incalca Constituția. Nu ar incalca nici macar decizia slugilor pesediste din Curtea Constituționala.…

- Curtea Constitutionala transmite miercuri de ce trebuia presedintele Iohannis sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi la cererea lui Tudorel Toader, aratand ca ministrul Justitiei are o competenta expresa si putere de decizie asupra activitatii desfasurate de procurori.

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) au inceput, joi, sedinta in care se discuta cererea de solutionare a conflictului intre autoritati determinat de refuzul presedintelui Romaniei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Din…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 10 mai cererea de solutionare a conflictului intre autoritati determinat de refuzul presedintelui Romaniei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, au precizat vineri, pentru AGERPRES, oficiali…

- "Rationamentele si argumentele de ordin constitutional le cunosc constitutionalistii. Eu in ceea ce fac nu incerc sa conving pe x sau pe y pentru ca nu-i cunosc nivelul de intelegere. Eu am venit cu argumente juridice si de ordin managerial, domnul presedinte a raspuns pur politic", a declarat ministrul…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineata, ca, in functie de ce va discuta in cursul zilei cu premierul Viorica Dancila referitor la sesizarea Curții Constituționale a Romaniei (CCR) asupra refuzului presedintelui de a o revoca pe Laura Codruța Kovesi, vor prelua, daca este cazul,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, la un post TV, ca asteapta sa vada ce hotarâre va lua presedintele Klaus Iohannis referitor la cererea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a subliniat totodata ca îl va