- Ministerul Justitiei sustine ca Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor nu a prezentat o hotarare definitiva privind schimbarile din conducerea acestei organizatii pana la momentul intrevederii din data de 24 mai. Ministerul Justitiei precizeaza, pe Facebook,…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) spune ca pregateste o noua plangere penala pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Acestia sustin ca angajatii din penitenciare nu isi primesc...

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) afirma ca viitorul mecanism de protecție a victimelor trebuie scos de sub control politic pentru ca cine a deturnat fonduri in interes de partid de la copii aflați in dificultate o va face și de la victimele infracțiunilor.…

- Potrivit unui comunicat remis de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor FSANP , Plenul Camerei Deputatilor are azi, la pozitia 42 pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 59 2017, privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a anuntat joi ca a formulat o plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si incalcare a dreptului de reprezentare sindicala, fapte pedepsite cu pana…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) anunta joi ca a depus la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie o plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru abuz in serviciu si incalcarea dreptului de reprezentare sindicala, acuzandu-l…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor reclama, din nou, modul in care Tudorel Toader conduce ministerul de Justiție. FSANP critica deciziile luate de ministru in ceea ce privește situația personalului din penitenciare și ii solicita demisia prezentand zece motive pentru…

- Statul roman datoreaza peste 10,5 milioane de euro angajatilor din penitenciare, pentru cele mai mult de 1,5 milioane de ore suplimentare nerecuperate si neplatite in ultimii 3 ani, anunta, marti, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP).